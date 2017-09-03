Федерер вышел в четвертый круг US Open, победив Лопеса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в матче
третьего круга US Open победил испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут, за это время Роджер 13
раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из
12, а в активе его соперника девять эйсов, три двойные и один брейк из шести.
В 1/8 финала турнира в США Федерер встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Лопес Ф. (Испания) - 6:3, 6:3, 7:5
Место и дата
03 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция
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