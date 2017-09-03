Федерер вышел в четвертый круг US Open, победив Лопеса

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в матче третьего круга US Open победил испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут, за это время Роджер 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12, а в активе его соперника девять эйсов, три двойные и один брейк из шести.

В 1/8 финала турнира в США Федерер встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг