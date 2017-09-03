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Рублев и Касаткина прошли в четвертый круг US Open, Россия вышла в финал ЧЕ по волейболу, а Волков нокаутировал Штруве. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Волейболисты сборной России вышли в финал чемпионата Европы, победив в 1/2 финала бельгийцев.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье.

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Украины переиграла Турцию благодаря дублю Андрея Ярмоленко. После этой игры главный тренер Турции Мирча Луческу заявил, что арбитр встречи должен извиниться перед его командой.

В параллельной встрече испанцы разгромили итальянцев, забив три безответных мяча.

Вчера состоялись все матчи 11-го тура первенства ФНЛ: «Енисей» Дмитрия Аленичева обыграл «Ротор» и возглавил турнирную таблицу. «Крылья» Андрея Тихонова проиграли на выезде «Оренбургу». «Спартак-2» на своем поле уступил команде «Луч-Энергия». «Балтика» обыграла «Кубань», забив пять мячей. 

После чего, главный тренер кубанской команды Евгений Калешин извинился перед болельщиками.

Сборная России обыграла сборную Сербии на чемпионате Европы по баскетболу.

Россиянин Андрей Рублев победил Дамира Джумхура и вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с Давидом Гоффеном. Также в четвертый круг прошли первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец, третья ракетка мира Роджер Федерер.

У девушек в 1/8 финала теннисного турнира в США пробилась Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина.

Видео дня: В главном поединке UFC Fight Night 115 Александр Волков нокаутировал Стефана Штруве

Цитата дня: «Матч с «Динамо» не принижает уровень сборной России», – Станислав Черчесов.

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