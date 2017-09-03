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Вячеслав Караваев: Болельщик должен поддерживать команду своей страны

Источник:  РФСКомментарии

Защитник сборной России Вячеслав Караваев дал комментарий перед матчем национальной команды против московского «Динамо».

«Все отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, все-таки новый коллектив, но быстро освоился. Причина, по которой болельщику нужно прийти на матч с «Динамо», одна – играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла. 

Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждем болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным», – цитирует игрока официальный сайт РФС.

Напомним, игра состоится сегодня и стартует в 17.30 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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