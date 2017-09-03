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Веснина уступила американке Киз на US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США американке Мэдисон Киз.

Встреча, которая длилась 1 час 54 минуты, завершилась со счетом 6:2, 4:6, 1:6. 

За все время игры спортсменка из РФ ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Киз 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10, а также 5 двойных ошибок.

Таким образом, американка в 4-м круге сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.

Матч

Веснина Е. (Россия) - Киз М. (США) - 6:2, 4:6, 1:6

Место и дата

03 сентября 04:00, , Онлайн-трансляция

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