Веснина уступила американке Киз на US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елена Веснина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США американке Мэдисон Киз.
Встреча, которая длилась 1 час 54 минуты, завершилась со счетом 6:2, 4:6, 1:6.
За все время игры спортсменка из РФ ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Киз 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10, а также 5 двойных ошибок.
Таким образом, американка в 4-м круге сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.
Матч
Веснина Е. (Россия) - Киз М. (США) - 6:2, 4:6, 1:6
Место и дата
03 сентября 04:00, , Онлайн-трансляция
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