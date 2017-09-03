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Овечкин пожертвовал деньги в помощь пострадавшим от урагана в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал пожертвование в помощь пострадавшим от урагана «Харви» в штатах Техас и Луизиана.

Как сообщает RMNB, российский нападающий внес неназванную сумму в фонд Красного креста, чтобы сделать свой вклад в оказание помощи пострадавшим.

Напомним, «Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане. По предварительным данным, число жертв стихии составляет уже 44 человека.

Ранее пожертвованиями в помощь пострадавшим от стихии отметились другие известные спортсмены: баскетболисты «Вашингтона» Джон Уолл и Брэдли Бил (внесли 250 тысяч долларов), игроки «Хьюстона» Джеймс Харден (внес миллион долларов на восстановление от последствий стихии), а также Крис Пол (50 тысяч долларов) и другие.

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