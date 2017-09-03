Константин Генич: Больше не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о победе сборной Испании над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (3:0).
«Это было великолепно! И больше мне не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Это было великолепно! И больше мне не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира😜🇪🇸🇪🇸🇪🇸👏🏻👏🏻👏🏻— Константин Генич (@GenichK) 2 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)
Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)
Предупреждения:
нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция