Константин Генич: Больше не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о победе сборной Испании над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (3:0).

«Это было великолепно! И больше мне не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира», – написал Генич на своей странице в Twitter.