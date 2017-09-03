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Российские параолимпийцы выиграли золото на чемпионате мира в ЮАР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 3 сентября, российские параолимпийцы выиграли золото на чемпионата мира в ЮАР по велоспорту на шоссе.

В классе Т1 первое место занял Сергей Семочкин, который на старте также выиграл золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

В женских соревнованиях в классе H4 серебро досталось спортсменке из РФ Светлане Мошкович. Ранее в индивидуальной гонке с раздельным стартом Мошкович заняла третье место, но так как в заезде участвовали лишь три спортсмена, то по регламенту бронзовая награда ей вручена не была.

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