Российские параолимпийцы выиграли золото на чемпионате мира в ЮАР

Сегодня, 3 сентября, российские параолимпийцы выиграли золото на чемпионата мира в ЮАР по велоспорту на шоссе.

В классе Т1 первое место занял Сергей Семочкин, который на старте также выиграл золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

В женских соревнованиях в классе H4 серебро досталось спортсменке из РФ Светлане Мошкович. Ранее в индивидуальной гонке с раздельным стартом Мошкович заняла третье место, но так как в заезде участвовали лишь три спортсмена, то по регламенту бронзовая награда ей вручена не была.