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Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее нас

Источник:  TMWКомментарии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией.

- На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и стиль игры, который хорошо отработан на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — все это делает их великолепной командой.

Они знают, что делают, потому что давно играют в таком ключе. Подобный эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы. Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее, - заявил Буффон.

Напомним, матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Матч

Испания - Италия - 3:0 (2:0)

Голы

Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).

Состав

Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)

Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)

Предупреждения:

нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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