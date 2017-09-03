Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее нас
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией.
- На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и стиль игры, который хорошо отработан на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — все это делает их великолепной командой.
Они знают, что делают, потому что давно играют в таком ключе. Подобный эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы. Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее, - заявил Буффон.
Напомним, матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Матч
Голы
Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)
Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)
Предупреждения:
нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция