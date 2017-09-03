Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее нас

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией.

- На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и стиль игры, который хорошо отработан на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — все это делает их великолепной командой.

Они знают, что делают, потому что давно играют в таком ключе. Подобный эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы. Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее, - заявил Буффон.

Напомним, матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.