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Геннадий Головкин: Я могу боксировать до 40 лет

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин опроверг слухи о скором завершении спортивной карьеры. 

- Сейчас я чувствую себя хорошо. Наверное, могу продолжить выступать]до 40 лет. То есть, еще пять лет. Это бокс. Каждый день приносит опасность. Всего лишь один удар может изменить жизнь.

Сейчас я чувствую себя прекрасно, с моей скоростью все в порядке. Моя семья, моя команда поддерживают меня, я чувствую себя очень комфортно. Поэтому, наверное, да — мне осталось в ринге пять или шесть лет, - заявил Головкин.

Напомним, 16 сентября Геннадий Головкин проведет в Лас-Вегасе поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. 

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