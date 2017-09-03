Альваро Мората: Победа Испании над Италией со стороны выглядела легче, чем все было на самом деле

Нападающий «Челси» сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

- Думаю, наша победа со стороны выглядит проще, чем это было на самом деле. Италию трудно переиграть, особенно с таким счетом. Мы провели отличную игру и хотим поблагодарить фанатов на «Сантьяго Бернабеу», которые гнали нас вперед всю игру. Я

ожидал, что начну матч на скамейке запасных, и что мы сыграем без центрального нападающего. В предыдущий раз мы обыграли Италию по аналогичной системе, - заявил Мората.