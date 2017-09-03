Альваро Мората: Победа Испании над Италией со стороны выглядела легче, чем все было на самом деле
Нападающий «Челси» сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018.
- Думаю, наша победа со стороны выглядит проще, чем это было на самом деле. Италию трудно переиграть, особенно с таким счетом. Мы провели отличную игру и хотим поблагодарить фанатов на «Сантьяго Бернабеу», которые гнали нас вперед всю игру. Я
ожидал, что начну матч на скамейке запасных, и что мы сыграем без центрального нападающего. В предыдущий раз мы обыграли Италию по аналогичной системе, - заявил Мората.
Матч
Голы
Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)
Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)
Предупреждения:
нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция