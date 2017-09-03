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Альваро Мората: Победа Испании над Италией со стороны выглядела легче, чем все было на самом деле

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Челси» сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

- Думаю, наша победа со стороны выглядит проще, чем это было на самом деле. Италию трудно переиграть, особенно с таким счетом. Мы провели отличную игру и хотим поблагодарить фанатов на «Сантьяго Бернабеу», которые гнали нас вперед всю игру. Я

ожидал, что начну матч на скамейке запасных, и что мы сыграем без центрального нападающего. В предыдущий раз мы обыграли Италию по аналогичной системе, - заявил Мората.

Матч

Испания - Италия - 3:0 (2:0)

Голы

Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).

Состав

Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)

Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)

Предупреждения:

нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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