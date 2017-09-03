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Вячеслав Яновский: В сборной России нет конкуренции. Отсюда – провал на чемпионате мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский прокомментировал выступление сборной России по боксу на мировом первенстве-2017, которое завершилось в Гамбурге.

- Это не просто провал… Войны выигрываются только вторым эшелоном. Это когда есть боеприпасы, и подтягиваются новые силы. У нас ни одного молодого нет, который смог бы показать результат.

Посмотрите на казахов, они привезли половину такого состава, а половину молодых. Кубинцы начали работу над прошлыми ошибками, а у нас второго эшелона нет, нет молодежи, которая должна дышать в спину действующим боксерам.

А результат есть только тогда, когда есть конкуренция. Это самое главное слово. Ее сейчас в сборной России нет. И сборную тренирует не профессионал, - заявил Яновский.

На чемпионате мира-2017 сборная России завоевала только две медали: серебро и бронзу.

Триумфаторами турнира по итогам субботних финалов стали кубинцы (5 золотых и 2 серебряные медали).

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