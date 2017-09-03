Дмитрий Кудряшов: Мне не нужно особо изучать Дортикоса. Есть понимание, что это за боксер

Российский боец первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов убежден в том, что ему по силам победить кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

- Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем – сильные и слабые стороны.

Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Насчет уверенности относительно боя, то зачем я здесь нахожусь. Пройду его по любому, - заявил Кудряшов.

Напомним, поединок Дортикос - Кудряшов состоится 23 сентября в Техасе.

Букмекеры отдают в данном противостоянии предпочтение кубинскому боксеру.





