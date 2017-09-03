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Куман оштрафует Руни на 320 тысяч фунтов за вождение в нетрезвом виде

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен крупно оштрафовать нападающего Уэйна Руни.

Таким образом специалист надеется наказать игрока за вождение в нетрезвом виде. Сумма штрафа может составить 320 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.

Напомним, Руни был арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде и отпущен под залог. Суд над игроком состоится 18 сентября.

Инцидент произошел в минувший четверг, когда полиция остановила автомобиль 31-летнего форварда рядом с его домом в графстве Чешир.

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