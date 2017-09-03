Евгений Коноплянка: Луческу обыграть было приятно. У турков не было никаких шансов
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка дал комментарий после победы над командой Турции в рамках квалификации чемпионата мира (2:0).
«Даже если бы мы выиграли 1:0, было бы все нормально. Надо хотя бы ночь отдохнуть, набраться сил и потом будем разбирать исландцев. Это совсем другая команда и совсем другая тактика, поэтому будем готовиться к ним несколько иначе.
Мирчу Луческу обыграть было приятно. Мы хорошо сыграли, поэтому у турков не было шансов. Перед игрой я ничего не говорил, потому что нельзя забегать наперед, но сейчас я могу сказать, что шансов у соперника не было никаких», – приводит слова футболиста «Спорт день за днем» со ссылкой на «Террикон».
Матч
Голы
Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).
Состав
Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция