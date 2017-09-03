Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Коноплянка: Луческу обыграть было приятно. У турков не было никаких шансов

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка дал комментарий после победы над командой Турции в рамках квалификации чемпионата мира (2:0).

«Даже если бы мы выиграли 1:0, было бы все нормально. Надо хотя бы ночь отдохнуть, набраться сил и потом будем разбирать исландцев. Это совсем другая команда и совсем другая тактика, поэтому будем готовиться к ним несколько иначе.

Мирчу Луческу обыграть было приятно. Мы хорошо сыграли, поэтому у турков не было шансов. Перед игрой я ничего не говорил, потому что нельзя забегать наперед, но сейчас я могу сказать, что шансов у соперника не было никаких», – приводит слова футболиста «Спорт день за днем» со ссылкой на «Террикон».

Матч

Украина - Турция - 2:0 (2:0)

Голы

Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).

Состав

Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)

Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер

Предупреждения:

Беседин, 71 - Озьякуп, 86

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джампьеро Вентура: Сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсемГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура оригинально прокомментировал поражение своей команды от испанцев в квалификации ЧМ-2018.Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее насВратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией.Голый протест, нацизм и ненависть к своим. Все безумие отбора в РоссиюГолый протест, нацизм и ненависть к своим. Все безумие отбора в РоссиюЗа пару дней отборочных матчей к ЧМ-2018 в Европе случилось много заметного нефутбольного.«Браво, федерация!» Украина стала ближе к ЧМ-2018, но со скандалом (видео)«Браво, федерация!» Украина стала ближе к ЧМ-2018, но со скандалом (видео)Обозреватель «Советского спорта» – о матче между сборными Украины и Турции.Константин Генич: Больше не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мираКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич - о победе сборной Испании над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России.
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Мне не нужно особо изучать Дортикоса. Есть понимание, что это за боксер
Бокс
Вячеслав Яновский: В сборной России нет конкуренции. Отсюда – провал на чемпионате мира
Бокс
Геннадий Головкин: Я могу боксировать до 40 лет
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Испанцы просто показали, что они сильнее нас
все новости
Турция
Турциякалендарьстатистика
Украина
Украинакалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянкавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости