Евгений Коноплянка: Луческу обыграть было приятно. У турков не было никаких шансов

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка дал комментарий после победы над командой Турции в рамках квалификации чемпионата мира (2:0).

«Даже если бы мы выиграли 1:0, было бы все нормально. Надо хотя бы ночь отдохнуть, набраться сил и потом будем разбирать исландцев. Это совсем другая команда и совсем другая тактика, поэтому будем готовиться к ним несколько иначе.

Мирчу Луческу обыграть было приятно. Мы хорошо сыграли, поэтому у турков не было шансов. Перед игрой я ничего не говорил, потому что нельзя забегать наперед, но сейчас я могу сказать, что шансов у соперника не было никаких», – приводит слова футболиста «Спорт день за днем» со ссылкой на «Террикон».