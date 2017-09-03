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Джампьеро Вентура: Сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура оригинально прокомментировал поражение своей команды от испанцев в квалификации ЧМ-2018. 

- В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.

Сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем. Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться, - цитирует тренера «Газета.ру» со ссылкой на Football Italia.

Напомним, 2 сентября встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Матч

Испания - Италия - 3:0 (2:0)

Голы

Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).

Состав

Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)

Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)

Предупреждения:

нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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