Джампьеро Вентура: Сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура оригинально прокомментировал поражение своей команды от испанцев в квалификации ЧМ-2018.

- В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.

Сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем. Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться, - цитирует тренера «Газета.ру» со ссылкой на Football Italia.

Напомним, 2 сентября встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.