Далер Кузяев: Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о главных конкурентах питерской команды в РФПЛ, а также оценил собственный прогресс.

«Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады. Еще выделю «Локомотив» и «Рубин». С «Ростовом» тоже было очень тяжело. Хотя, скорее всего, сказалось то, что на той же неделе сыграли 120 минут против «Утрехта».

В последнее время меня часто спрашивают о личном прогрессе. На самом деле в «Ахмате» я тоже провел неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит» как российский гранд – намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду», – цитирует игрока «Чемпионат».