Марез намерен покинуть «Лестер» будущей зимой

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.



Игрок был готов уйти из клуба во время летнего трансферного окна, но претендующие на него клубы не сумели согласовать сумму трансфера с «лисами». Форвард надеется, что переход состоится во время следующего трансферного окна зимой.

В нынешнем сезоне английского чемпионата Марез отметился тремя голевыми передачами в трех матчах.

В сезоне-2015/16 Рияд стал чемпионом Англии в составе «Лестера».

