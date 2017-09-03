Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферов
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил летнюю трансферную кампанию клуба.
- Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн.
Прошлый мировой рекорд в
€200 млн также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную
команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам
удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать
самые высокие задачи.
Изначально мы не хотели отпускать Мбаппе в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с «ПСЖ», - рассказал Васильев.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.