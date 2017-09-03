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Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил летнюю трансферную кампанию клуба. 

- Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн.

 Прошлый мировой рекорд в €200 млн также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи. 

Изначально мы не хотели отпускать Мбаппе в стан нашего конкурента. У меня сложились очень хорошие отношения с игроком и с его родителями, в частности с его отцом, который является его агентом. Когда я услышал их аргументы, почему мальчик хочет уйти в Париж, мы их приняли, вступив в очень сложные и изнуряющие переговоры с «ПСЖ», - рассказал Васильев.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.


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