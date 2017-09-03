Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферов

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

- Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн.

Прошлый мировой рекорд в €200 млн также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.

