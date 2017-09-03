Уэйн Руни: Ван Гал добился бы успеха, если бы «МЮ» дал ему больше времени

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил новичка «красных дьяволов» Ромелу Лукаку, а также прокомментировал уход Луи ван Гала.

«Учитывая нынешний состав команды, Лукаку – идеальный игрок. Он очень силен, у него приличная скорость, и хороший удар. Безусловно, он сделает «Юнайтед» сильнее.

У ван Гала все бы получилось, если бы ему дали больше времени. Луи – очень требовательный специалист. Да, пришел Моуринью, мы выиграли несколько трофеев. Я видел, как он стремиться к победам. Сейчас я могу сказать, что это был правильный выбор», – цитирует игрока talkSPORT.

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