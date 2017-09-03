Роджер Федерер: Мне самому интересно, встретимся ли мы с Надалем на US Open

Роджер Федерер поделился ожиданиями от своего дальнейшего выступления на US Open-2017.



- Мы с Рафой много лет пытались встретиться в Нью-Йорке, и у нас никогда не получалось. По-моему, несколько лет назад я был в розыгрыше от этого – у меня был матч-пойнт в игре с Новаком. Ближе подобраться невозможно, потому что он к тому моменту, по-моему, уже выиграл свой матч. Так что мы были в розыгрыше от встречи.

На этой неделе я не испытываю дополнительное давление. Посмотрим. В нижней половине сетки у нас будет новый финалист, и это само по себе интересно. Наверху остались очень хорошие игроки, многие способны показывать теннис высочайшего уровня. Сейчас между ними пойдут личные встречи. Турнир интересный, и я рад, что еще играю.

Рафа сегодня снова боролся и победил. Я за него рад. Посмотрим, встретимся мы или нет. Мне самому интересно, - заявил Федерер.

Напомним, в текущем сезоне швейцарец уже выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.

