Александр Тихонов: Рядом с Шипулиным должны стоять профессионалы, чтобы реализовать то, что дала природа

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Антона Шипулина на чемпионате мира по летнему биатлону.

«Антон Шипулин, к сожалению, не показал, на что способен. Стрельба была снова не его. Сейчас не время обсуждать тренерский коллектив, но меня беспокоят эти тревожные «звоночки». Это еще один повод вспомнить о людях, с которыми Антон работает.

Я уверен на сто процентов, окажись я рядом с Антоном, многих ошибок мы могли бы избежать. Если у него будет желание, я готов подъехать на сбор и указать на эти ошибки. Я за Антоном наблюдаю и знаю его ошибки. Когда рядом выступают непрофессионалы, это никогда не вселяет уверенности. Мы знаем, что Антон повторяет ошибки Чепикова. Думаю, что Сережа сейчас осознал, сколько он потерял времени уходя в лыжные гонки.



Рядом с Антоном должны стоять настоящие профессионалы, чтобы наконец реализовать то, что дала тебе природа. У тебя очень хорошие данные. Ты ни в чем не уступаешь Фуркаду и другим лидерам. Ты можешь стать лидером мирового биатлона, но не с этим тренерским коллективом. Я готов повторить это с любой трибуны на сто процентов.

Ты сам, Антон, намекаешь на то, что эта Олимпиада в твоей карьере последняя. Поэтому здесь надо на карту поставить все», - написал Тихонов на своем официальном сайта.

Напомним, ранее Антон Шипулин заявлял о том, что после Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане он может завершить спортивную карьеру.

