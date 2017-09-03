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Михаил Алоян: Сборная России выступила на то, что могла показать. Нужна работа над ошибками

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский боксер Михаил Алоян прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2017, который состоялся в Гамбурге.

- Команда в принципе выступила на то, что она могла показать, учитывая то, в какой ситуации она оказалась. Всего два сбора в качестве главного тренера провел Эдуард Викторович Кравцов. Я считаю, что ни одному тренеру не хватит этого времени, чтобы подготовить команду к такому серьезному турниру, как чемпионат мира. Нужно время. Плюс ребята были не на подъеме.

Чемпионат Европы уже показал, что ребята не в форме — по технике, физической подготовке и так далее. Думаю, работа над ошибками будет сделана. Я вполне уверен и здраво оцениваю возможности главного тренера и личных тренеров, - рассказал Алоян.

На чемпионате мира-2017 сборная России завоевала только две медали: серебро и бронзу.

Триумфаторами турнира по итогам субботних финалов стали кубинцы (5 золотых и 2 серебряные медали).

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