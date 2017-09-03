Боссы «Атлетико» советуют Косте вернуться в «Челси»

Форвард «Челси» Диего Коста по-прежнему находится в Бразилии и не планирует возвращаться в Лондон.

Как информирует Daily Mail, игрок встретился с представителями «Атлетико». В ходе беседы, нападающему посоветовали вернуться в расположение «Челси». Боссы «матрасников» отметили, что в противном случае это может сказаться на его возвращении в Мадрид.

Напомним, футболист был выставлен на трансфер этим летом по решению главного тренера «синих» Антонио Конте.

Согласно СМИ, «Атлетико» собирался выкупить Косту и отдать его в аренду, однако клубам не удалось договориться о сумме трансфера.