Андрес Иньеста: Было бы ошибкой думать, что Испания уже вышла на чемпионат мира

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился впечатлениями от победы над командой Италии в матче квалификации чемпионата мира-2018.

- Испания провела очень цельную игру как с мячом, так и без него. Мы сыграли эффективно, а победа оправдала нашу систему. Атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» была потрясающей с момента, когда мы вышли из автобуса.

Было бы ошибкой думать, что мы уже вышли на чемпионат мира. Мы еще не закончили свою работу, - цитирует Иньесту «Газета.ру» со ссылкой на издание Marca.

Напомним, матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 сентября завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.