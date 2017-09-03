Андрес Иньеста: Было бы ошибкой думать, что Испания уже вышла на чемпионат мира
Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился впечатлениями от победы над командой Италии в матче квалификации чемпионата мира-2018.
- Испания провела очень цельную игру как с мячом, так и без него. Мы сыграли эффективно, а победа оправдала нашу систему. Атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» была потрясающей с момента, когда мы вышли из автобуса.
Было бы ошибкой думать, что мы уже вышли на чемпионат мира. Мы еще не закончили свою работу, - цитирует Иньесту «Газета.ру» со ссылкой на издание Marca.
Напомним, матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 сентября завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.
Матч
Голы
Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)
Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)
Предупреждения:
нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция