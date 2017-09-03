Умар Кремлев: Я не ожидал от Галанова такого бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выступление российских боксеров на чемпионате мира, который прошел в немецком Гамбурге. В частности Кремлев остался доволен боксом, который показал Тамир Галанов, завоевавший «бронзу».

«Честное слово, Галанов – молодец. Я не ожидал от него такого бокса. Считаю, что свой полуфинал он выиграл. Результат несправедлив, Галанов должен был боксировать в финале. Но это не судейство против России, это обыкновенная халатность. Такой уровень. Этот вопрос нужно решать самой АИБА (Международная ассоциация любительского бокса, – прим.ред.)», – сказал Кремлев.

Мужская сборная России по боксу впервые с 1999 года оставшись без золотых наград мирового первенства.