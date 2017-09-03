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Сборные Хорватии и Косово доиграют свой матч сегодня в Загребе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сборные Хорватии и Косово доиграют матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, который в субботу был прерван из-за погодных условий.

Напомним, встреча была прервана из-за сильного дождя, приведшего поле в непригодное состояние. 

Отмечается, что команды выйдут на поле стадиона в Загребе сегодня, в 15:30 мск и возобновят встречу с 22-й минуты (счет 0:0).

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