Алексей Тищенко: Головкину мешает заряженность на один удар

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о боях Геннадия Головкина с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом.

– С Бруком бой был не в равных условиях. Британец был намного легче. С Джейкобсом – редкий бой для Головкина, который прошел всю дистанцию и выявил определенные проблемы в действиях Геннадия. Наверное, он нацелился на один удар и досрочное завершение боя. Головкин слишком откровенно это делал. Это было видно и сопернику и это помешало Геннадию. Хотелось бы, чтобы он не заряжался на один удар, а продолжал боксировать. У него будет хороший настрой. Уверен, что все получится, – сказал Тищенко.

Напомним, что следующий поединок Геннадия Головкина – с Саулем Альваресом пройдет 16 сентября.