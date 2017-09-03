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Иско: Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперника

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник сборной Испании Иско Аларкон дал комментарий после победы над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (2:0).

«Это был самый важный матч для нашей сборной за последнее время. Отличный вечер. Мы заслуженно победили. Считаю, что мы настоящая команда, и доказали это на деле. 

Я нанес всего два удара по воротам и оформил дубль. Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперника на «Сантьяго Бернабеу», – приводит слова Иско Football Espana.

Матч

Испания - Италия - 3:0 (2:0)

Голы

Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).

Состав

Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)

Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)

Предупреждения:

нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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