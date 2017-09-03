Иско: Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперника

Полузащитник сборной Испании Иско Аларкон дал комментарий после победы над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России (2:0).

«Это был самый важный матч для нашей сборной за последнее время. Отличный вечер. Мы заслуженно победили. Считаю, что мы настоящая команда, и доказали это на деле.

Я нанес всего два удара по воротам и оформил дубль. Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперника на «Сантьяго Бернабеу», – приводит слова Иско Football Espana.