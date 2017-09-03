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Георгий Тигиев: «Спартак» не должен упасть лицом в грязь в Лиге чемпионов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев поделился ожиданиями от текущего сезона.

- Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом, даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе.

В чемпионате - защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт «Зенита» (6 побед и 2 ничьи), хотя не сказал бы, что они впечатляют. Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места, - заявил Тигиев.

Георгий Тигиев ранее защищал цвета «Анжи».

В данный момент «Спартак» занимает лишь 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.



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