Тома Лемар: Не теряю головы, даже если вокруг сплошные слухи

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не торопится покидать чемпионат Франции. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует лондонский «Арсенал».

«Я – игрок «Монако», и очень счастлив находиться здесь. Хочу выйти на новый уровень, поэтому сконцентрирован на текущем сезоне. Не теряю головы, даже если вокруг сплошные слухи. Прекрасно знаю, что сейчас должно стоять на первом месте», – приводит слова футболиста Goal со ссылкой на Canal+.

Отметим, что наставник «пушкарей» Арсен Венгер подтвердил информацию об интересе английского клуба. «Арсенал» предлагал за Лемара 100 млн евро.