Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тома Лемар: Не теряю головы, даже если вокруг сплошные слухи

Источник:  Canal+Комментарии

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не торопится покидать чемпионат Франции. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует лондонский «Арсенал».

«Я – игрок «Монако», и очень счастлив находиться здесь. Хочу выйти на новый уровень, поэтому сконцентрирован на текущем сезоне. Не теряю головы, даже если вокруг сплошные слухи. Прекрасно знаю, что сейчас должно стоять на первом месте», – приводит слова футболиста Goal со ссылкой на Canal+.

Отметим, что наставник «пушкарей» Арсен Венгер подтвердил информацию об интересе английского клуба. «Арсенал» предлагал за Лемара 100 млн евро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боссы «Атлетико» советуют Косте вернуться в «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста по-прежнему находится в Бразилии и не планирует возвращаться в Лондон.Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферовВице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил летнюю трансферную кампанию клуба.В «Ливерпуле» утверждают, что не требовали от «Барселоны» за Коутиньо 200 миллионов евроПредставители «Ливерпуля» заявляют, что информация о требованиях к «Барселоне» заплатить 200 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо является недостоверной.Мбаппе будет играть за «ПСЖ» под номером «29»Нападающий Килиан Мбаппе, перешедший из «Монако» в «ПСЖ», определился со своим игровым номером.Итоговая таблица трансферов РФПЛИтоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
Далер Кузяев: Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады
Футбол
Джампьеро Вентура: Сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем
Футбол
Куман оштрафует Руни на 320 тысяч фунтов за вождение в нетрезвом виде
Бокс
Дмитрий Кудряшов: Мне не нужно особо изучать Дортикоса. Есть понимание, что это за боксер
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Тома Лемар
Тома Лемарвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы