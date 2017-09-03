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Георгий Тигиев: Игроки «Спартака» не дают себе поблажек, не сачкуют

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о тренировочном процессе в клубе.

- Ребята готовятся, тренируются, как и в прошлом году, как и должны, не дают себе поблажек, не сачкуют. Конечно, после поражений не по себе, но выходим на ближайшую тренировку и стараемся об этом больше не думать.

Потому что если готовиться к следующей игре целую неделю в таком настроении, хорошо выступить не удастся. Забываем и выходим на следующую игру за победой, у нас так.

Играя в «Спартаке», ты должен быть готов к критике, это нормально. Когда команда проигрывает, само собой, будут обсуждать, искать изменения, недочеты. Но, повторюсь, команда не изменилась, все осталось так же, - рассказал Тигиев.

Георгий Тигиев ранее защищал цвета «Анжи».

В данный момент «Спартак» занимает лишь 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.






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