Георгий Тигиев: Игроки «Спартака» не дают себе поблажек, не сачкуют

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о тренировочном процессе в клубе.

- Ребята готовятся, тренируются, как и в прошлом году, как и должны, не дают себе поблажек, не сачкуют. Конечно, после поражений не по себе, но выходим на ближайшую тренировку и стараемся об этом больше не думать.

Потому что если готовиться к следующей игре целую неделю в таком настроении, хорошо выступить не удастся. Забываем и выходим на следующую игру за победой, у нас так.

Играя в «Спартаке», ты должен быть готов к критике, это нормально. Когда команда проигрывает, само собой, будут обсуждать, искать изменения, недочеты. Но, повторюсь, команда не изменилась, все осталось так же, - рассказал Тигиев. Георгий Тигиев ранее защищал цвета «Анжи». В данный момент «Спартак» занимает лишь 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В данный момент «Спартак» занимает лишь 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.











