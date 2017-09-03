Валерий Оганесян: Как я мог украсть 20 млн рублей сам у себя?

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал заявление столичного клуба об исчезновении со счета 20 млн рублей.

«Нахожусь сейчас за пределами России, но читаю, что обо мне пишут, и не могу понять одной вещи. Как я мог вывести 20 млн рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не ещё какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться?

С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни. Будем разбираться, встречаться с теми, у кого есть претензии, общаться», – цитирует Оганесяна «Матч ТВ».