Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург1 : 0Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Райан Гарбатт: За два периода 10 шайб - такое возможно на игровой приставке

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбатт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Как так получилось, что в Уфе пропустили 11 шайб?
- Думаю, что все сами видели, что было - несмотря на гол на старте, дальше посыпались. За два периода 10 шайб на таком уровне - это, наверное, возможно на игровой приставке.

- Был ли особый план на «Ак Барс»?
- В целом нет, понятно, что соперник очень серьезный, возможно, мощнее, чем Уфа даже. Нам было важно показать характер в первую очередь.

- Какие важные моменты выделите в игре?
- Сегодня мы бились за Томилина, получившего травму, нам было важно добыть эти три очка. У нас также не было О’Дэлла, оставшегося лечиться дома, ребята сплотились, Шикин сыграл невероятно. «Ак Барс» понравился, особенно Секач и Ландер, которых знаю по НХЛ, сегодня был просто не их день.

Матч

Ак Барс - ХК Сочи - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы:

Мамкин (Цветков, Лапенков), 25:39 (0:1 - бол.). Щегольков (Хомицкий, Падакин), 46:54 (0:2). Лапенков (Хохлов), 54:27 (0:3 - бол.). Уэллман (Коллинс), 55:56 (0:4). Иванов (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 (0:5).

Место и дата

02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Минское «Динамо» пополнится нападающим из НХЛ СкиллеНападающий Джек Скилле в ближайшие дни перейдет в минское «Динамо», сообщил в твиттере хоккейный инсайдер Даррен Дрегер.Нападающий «Спартака» Радил из-за травмы пропустит две игрыНападающий «Спартака» Лукаш Радил, получивший травму в субботнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:0 Б.), пропустит две следующие игры, сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых.Михаил Мамкин: Превзошли «Ак Барс» по всем компонентамЗащитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.«Американцев надо убивать деньгами». Кому поднимать «Кузню» в ВХЛ«Американцев надо убивать деньгами». Кому поднимать «Кузню» в ВХЛГлавный тренер «Металлурга» Вадим Шахрайчук рассказал, как строит команду в Новокузнецке и что ему дала работа в чемпионате Украины.«СКА еще не проигрывал? Исправим!» Спартаковцы обещают дать бой лидеру КХЛ«СКА еще не проигрывал? Исправим!» Спартаковцы обещают дать бой лидеру КХЛИгроки и тренеры красно-белых без обиняков высказались о предстоящей встрече со СКА. Матч состоится завтра в Москве.
Биатлон
Александр Тихонов: Рядом с Шипулиным должны стоять профессионалы, чтобы реализовать то, что дала природа
Футбол
Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферов
Футбол
Марез намерен покинуть «Лестер» будущей зимой
Футбол
Далер Кузяев: Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады
все новости
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Райан Гарбатт
Райан Гарбаттвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости