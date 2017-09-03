Райан Гарбатт: За два периода 10 шайб - такое возможно на игровой приставке
Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбатт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Как так
получилось, что в Уфе пропустили 11 шайб?
- Думаю, что все сами видели, что было - несмотря на гол на старте, дальше посыпались. За два периода 10 шайб на таком уровне - это, наверное, возможно на игровой приставке.
- Был ли особый план на «Ак Барс»?
- В целом нет, понятно, что соперник очень серьезный, возможно, мощнее, чем Уфа даже. Нам было важно показать характер в первую очередь.
- Какие
важные моменты выделите в игре?
- Сегодня мы бились за Томилина, получившего травму, нам было важно добыть эти три очка. У нас также не было О’Дэлла, оставшегося лечиться дома, ребята сплотились, Шикин сыграл невероятно. «Ак Барс» понравился, особенно Секач и Ландер, которых знаю по НХЛ, сегодня был просто не их день.
Матч
Ак Барс - ХК Сочи - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)
Голы:
Мамкин (Цветков, Лапенков), 25:39 (0:1 - бол.). Щегольков (Хомицкий, Падакин), 46:54 (0:2). Лапенков (Хохлов), 54:27 (0:3 - бол.). Уэллман (Коллинс), 55:56 (0:4). Иванов (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 (0:5).
Место и дата
02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция