Райан Гарбатт: За два периода 10 шайб - такое возможно на игровой приставке

Нападающий ХК «Сочи» Райан Гарбатт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Как так получилось, что в Уфе пропустили 11 шайб?

- Думаю, что все сами видели, что было - несмотря на гол на старте, дальше посыпались. За два периода 10 шайб на таком уровне - это, наверное, возможно на игровой приставке.

- Был ли особый план на «Ак Барс»?

- В целом нет, понятно, что соперник очень серьезный, возможно, мощнее, чем Уфа даже. Нам было важно показать характер в первую очередь.

- Какие важные моменты выделите в игре?

- Сегодня мы бились за Томилина, получившего травму, нам было важно добыть эти три очка. У нас также не было О’Дэлла, оставшегося лечиться дома, ребята сплотились, Шикин сыграл невероятно. «Ак Барс» понравился, особенно Секач и Ландер, которых знаю по НХЛ, сегодня был просто не их день.