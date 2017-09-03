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Уэйн Руни: Я не вернусь в сборную Англии в качестве игрока

Источник:  talkSPORTКомментарии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни не намерен возобновлять карьеру в сборной Англии.

- Я сделал свой выбор. Я видел несколько раз, как игроки завершали карьеры в сборной, а потом возвращались, но это неправильно. Парни, которые сейчас пытаются попасть на ЧМ в России, заслуживают участия в турнире, поэтому мое решение можно считать окончательным.

Игроком в сборную Англии я уже не вернусь. Тренером? Не хочу загадывать, хотя от таких предложений не отказываются. Я всегда интересовался просмотром игр и тактической стороной матчей, а также разговаривал с тренерами, с которыми работал вместе. Поэтому в будущем мне бы хотелось стать тренером, - заявил Руни.

Уэйн Руни принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе сборной Англии. 

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