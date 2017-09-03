Виталий Мутко: Сборная России укомплектована игроками высокого уровня

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал старт сборной России на Евробаскете-2017.

- Сборная в принципе укомплектована хорошими игроками высокого уровня, ребята серьезные, - сказал Мутко по телефону. - В целом, я считаю, здорово сыграли в первых двух матчах, надо так двигаться. Но это только начало, впереди сложные матчи.

Хотя и сейчас играли с лидерами, проявили характер, волю и желание. Я думаю, что все болельщики рады за ребят, удачи им дальше. Будем за них болеть и переживать, - заявил Мутко.

Напомним, подопечные Сергея Базаревича начали турнир с побед над командами Турции и Сербии.

