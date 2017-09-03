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Михаил Мамкин: Превзошли «Ак Барс» по всем компонентам

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Защитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Хорошая игра, мы все хорошо отработали. Доказали, что можем побеждать любую команду, вне зависимости от того, на какой строчке в турнирной таблице она находится.

- Каково выходить на лед после такой неприятной предыдущей игры?
- Да, это был сильный удар и для меня, и для всей команды в целом. Для меня он был сильным потому, что я сейчас проживаю в Башкирии и много друзей пришли на хоккей. И увидеть такое – это было сильно… Команда собралась, вышла в полной боевой готовности.

- Что повлияло на результат, в чем факторы успеха?
- Самое главное в том, что каждый бился друг за друга, за команду. Мы выиграли всю борьбу, мы были лучше по броскам, по вбрасываниям. По всем компонентам мы превосходили «Ак Барс», так что результат на табло.

- Удалось забить впервые в сезоне…
- Да, многое не шло. Шайба летела выше ворот, мимо, но наконец-то шайба достигла своей цели. Мой гол – заслуга всей команды, и, конечно, спасибо за пас Алексею Цветкову, который вывел меня на бросок. Конечно же, закрыли вратаря, и шайба прошла в «девятку».

Матч

Ак Барс - ХК Сочи - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы:

Мамкин (Цветков, Лапенков), 25:39 (0:1 - бол.). Щегольков (Хомицкий, Падакин), 46:54 (0:2). Лапенков (Хохлов), 54:27 (0:3 - бол.). Уэллман (Коллинс), 55:56 (0:4). Иванов (Гребенщиков, Хохлов), 57:10 (0:5).

Место и дата

02 сентября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция




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