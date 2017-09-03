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Зидан отказался от услуг Алексиса Санчеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Don Balon, форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес мог вернуться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, «пушкари» не хотели продавать своего лидера в «Манчестер Сити» и предложили его услуги «сливочным». 

Отмечается, что наставник испанского клуба Зинедин Зидан отказался от приглашения чилийца, заявив, что доволен нынешним составом.

Добавим, что ранее Санчес выступал за «Барселону».

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