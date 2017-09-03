Зидан отказался от услуг Алексиса Санчеса

В «Ливерпуле» утверждают, что не требовали от «Барселоны» за Коутиньо 200 миллионов евро

Представители «Ливерпуля» заявляют, что информация о требованиях к «Барселоне» заплатить 200 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо является недостоверной.