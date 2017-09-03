Зидан отказался от услуг Алексиса Санчеса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Don Balon, форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес мог вернуться в чемпионат Испании.
Согласно источнику, «пушкари» не хотели продавать своего лидера в «Манчестер Сити» и предложили его услуги «сливочным».
Отмечается, что наставник испанского клуба Зинедин Зидан отказался от приглашения чилийца, заявив, что доволен нынешним составом.
Добавим, что ранее Санчес выступал за «Барселону».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически