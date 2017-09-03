Букмекеры считают, что у Шараповой не возникнет проблем в матче с Севастовой

Бумекерские конторы выставили котировки на встречу четвертого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между россиянкой Марией Шараповой и представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1,35, тогда как виктория ее соперницы идет за 3,03.

Эксперты полагают, что у россиянки хорошие шансы завершить поединок в двух сетах. На такой исход можно поставить за 1,86.

Матч начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.