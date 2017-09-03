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Нападающий «Спартака» Радил из-за травмы пропустит две игры

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил, получивший травму в субботнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:0 Б.), пропустит две следующие игры, сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых.

Форвард сыграл в первом периоде матча, после чего был госпитализирован.

«Его состояние удовлетворительное, он находится дома. Получил сотрясение мозга и в ближайших двух матчах не сыграет», - сказали в пресс-службе.

В пяти играх сезона чех забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2016/17 Радил стал одним из лучших бомбардиров команды с 33(12+21) очками. 

В следующих встречах «Спартак» сыграет дома со СКА (4 сентября) и с «Йокеритом» (6 сентября).




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