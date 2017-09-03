Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург1 : 0Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-хавбек «Рубина» Кисляк близок к возвращению в минское «Динамо»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Полузащитник Сергей Кисляк перейдет в минское «Динамо» в качестве свободного агента, сообщает Tribuna.com.

Белорус уже выступал за бело-голубых с 2004 по 2010 год. Он провел за минчан 135 матчей и в нескольких сезонах был капитаном команды.

Минувший сезон футболист провел в турецком «Газиантепспоре». До этого Кисляк отыграл пять сезонов в казанском «Рубине».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зидан отказался от услуг Алексиса СанчесаКак сообщает Don Balon, форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес мог вернуться в чемпионат Испании.Тома Лемар: Не теряю головы, даже если вокруг сплошные слухиПолузащитник «Монако» Тома Лемар не торопиться покидать чемпионат Франции. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Франции претендует лондонский «Арсенал».Боссы «Атлетико» советуют Косте вернуться в «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста по-прежнему находится в Бразилии и не планирует возвращаться в Лондон.В «Ливерпуле» утверждают, что не требовали от «Барселоны» за Коутиньо 200 миллионов евроПредставители «Ливерпуля» заявляют, что информация о требованиях к «Барселоне» заплатить 200 миллионов евро за полузащитника Филиппе Коутиньо является недостоверной.Итоговая таблица трансферов РФПЛИтоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Биатлон
Александр Тихонов: Рядом с Шипулиным должны стоять профессионалы, чтобы реализовать то, что дала природа
Футбол
Вадим Васильев: «Монако» установил мировой рекорд по прибыли от трансферов
Футбол
Марез намерен покинуть «Лестер» будущей зимой
Футбол
Далер Кузяев: Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Сергей Кисляк
Сергей Кисляквсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы