Экс-хавбек «Рубина» Кисляк близок к возвращению в минское «Динамо»

Полузащитник Сергей Кисляк перейдет в минское «Динамо» в качестве свободного агента, сообщает Tribuna.com.

Белорус уже выступал за бело-голубых с 2004 по 2010 год. Он провел за минчан 135 матчей и в нескольких сезонах был капитаном команды.

Минувший сезон футболист провел в турецком «Газиантепспоре». До этого Кисляк отыграл пять сезонов в казанском «Рубине».