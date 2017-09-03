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Тренер Ригондо: В ударах Ломаченко нет мощи

Источник:  vRINGe.comКомментарии

Тренер кубинского боксера Гильермо Ригондо Педро Диас поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Василием Ломаченко. 

- Мы должны удостовериться, что намерения Боба Арума, главы Top Rank, реальны. Он бизнесмен, и очень здорово умеет делать заявления, но нам нужно, чтобы они воплотились в реальность.

Два чемпиона мира, два олимпийских чемпиона в одном ринге… Ожидания от такого боя могут превзойти поединок Мэйвезера и Макгрегора.  

В последнее время мы видели бои в промежуточных весах, такие как Головкин против Брука и Канело против Хана, но ни Брук, ни Хан не могут похвастать качествами Ригондо.

Ломаченко — замечательный боксер, который бьет с высокой частотой, но без мощи. Я считаю Нонито Донейра более сложным соперником по сравнению с Ломаченко. Василий на пять сантиметров выше Ригондо, но мой боец уже бил высоких ребят вроде Маррокина, Донейра, Амагасы. Сами посмотрите, что было, когда он встречался с высокими соперниками, - заявил Диас.

Ранее сообщалось, что поединок Ригондо - Ломаченко может состояться 9 декабря в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».


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