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Пакьяо надеется провести реванш с Хорном на Филиппинах

Источник:  Boxing247Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо хотел бы сразиться с австралийцем Джеффом Хорном на родине.

- Этот бой не произойдет в Австралии. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы устроить бой на Филиппинах.

Это будет хорошо для нашей страны в плане туризма. У нас есть много друзей, которые поддерживают нас, в том числе и в сфере туризма. Президент также полностью нас поддерживает. Хочу, чтобы мой последний бой в карьере состоялся на Филиппинах, - заявил Пакьяо.

Напомним, 2 июля Хорн победил Пакьяо по очкам в австралийском Брисбене. Это решение судей многие посчитали сомнительным.

Ожидается, что повторная встреча между этими соперниками состоится в 2018 году.

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