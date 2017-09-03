Пакьяо надеется провести реванш с Хорном на Филиппинах
Источник: Boxing247Комментарии
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо хотел бы сразиться с австралийцем Джеффом Хорном на родине.
- Этот бой не произойдет в Австралии. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы устроить бой на Филиппинах.
Это будет хорошо для нашей страны в плане туризма. У нас есть много друзей, которые поддерживают нас, в том числе и в сфере туризма. Президент также полностью нас поддерживает. Хочу, чтобы мой последний бой в карьере состоялся на Филиппинах, - заявил Пакьяо.
Напомним, 2 июля Хорн победил Пакьяо по очкам в австралийском Брисбене. Это решение судей многие посчитали сомнительным.
Ожидается, что повторная встреча между этими соперниками состоится в 2018 году.
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