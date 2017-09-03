Александр Волков: Было бы здорово, если бы UFC устроили турнир в России

Российский боец UFC Александр Волков изъявил желание провести поединок в России. Напомним, этой ночью спортсмен из РФ нокаутировал голландца Стефана Штруве на турнире UFC Fight Night 115.

«Кто станет моим следующим соперником? Не думаю об этом. Сейчас я думаю о том, где состоится мой следующий бой. На турнире UFC пять российских бойцов одержали победы. Было бы здорово, если бы организаторы устроили поединок в России. С радостью согласился бы стать участником главного события.

На мой взгляд, это можно устроить на самом большом стадионе России. Лично для меня лучше драться в своей стране. Тогда в UFC увидели бы, насколько они популярны у нас. Наши фанаты умные, веселые и сумасшедшие, и они могут показать миру, как они любят смешанные единоборства», – цитирует Волкова Sherdog.com.