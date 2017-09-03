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Арсен Венгер: 180 млн евро за Мбаппе – слишком много для «Арсенала»

Источник:  TelefootКомментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил информацию об интересе к игрокам «Монако». Ранее сообщалось, что «пушкари» собираются приобрести хавбека Тома Лемара, а также форварда Килиана Мбаппе.

«Да, это правда. Мы предлагали за Лемара 100 млн евро, но он решил остаться в «Монако». Возможно, Мбаппе станет следующим Пеле. Думаю, у него есть все, чтобы придти к этому. Конечно, его я тоже хотел видеть в команде, но 180 млн евро - слишком много для «Арсенала», – цитирует специалиста Telefoot.

Отметим, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» на правах годичной аренды. 

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