Арсен Венгер: 180 млн евро за Мбаппе – слишком много для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил информацию об интересе к игрокам «Монако». Ранее сообщалось, что «пушкари» собираются приобрести хавбека Тома Лемара, а также форварда Килиана Мбаппе.

«Да, это правда. Мы предлагали за Лемара 100 млн евро, но он решил остаться в «Монако». Возможно, Мбаппе станет следующим Пеле. Думаю, у него есть все, чтобы придти к этому. Конечно, его я тоже хотел видеть в команде, но 180 млн евро - слишком много для «Арсенала», – цитирует специалиста Telefoot.

Отметим, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» на правах годичной аренды.