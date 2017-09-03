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«Салават Юлаев» отправил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик» (6:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Илья Зубов, Денис Кокорев (дважды), Максим Майоров, Антон Лазарев и Филип Ларсен.

Уфимцы в пяти играх одержали третью победу, нижнекамцы потерпели второе поражение.

5 сентября «Салават» примет «Барыс», а «Нефтехимик» в тот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».

Матч

Салават Юлаев - Нефтехимик - 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Голы:

Зубов (Умарк, Хартикайнен), 2:36 (1:0). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 31:10 (2:0). M. Mayorov (Лазарев, Коротков), 49:46 (3:0). Лазарев 52:09 (4:0). Ларсен (Кемппайнен, Умарк), 54:01 (5:0). Кокарев (Зубов, Фёдоров), 54:19 (6:0).

Место и дата

03 сентября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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