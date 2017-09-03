Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА0 : 0Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург2 : 1Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ярмоленко: Сборная Украины еще ничего не решила

Источник:  Команда №1Комментарии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Турцией (2:0) и поделися ожиданиями от выездной встречи с Исландией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- В матче с Турцией у сборной Украины получалось многое?
- Думаю, все должны остаться довольны. Мы победили и показали при этом хороший футбол.

- Что нужно для того, чтобы эти эмоции, задор, отдача были и в ближайшем поединке с Исландией?
- Мы разберем прошедшую игру, наставники укажут нам на ошибки, без которых не обходится не один матч, и на основе этого будем готовиться к игре в Исландии, где сборной Украины также нужна победа, если мы хотим достичь максимального результата в группе. Сейчас разгар сезона, сил достаточно, чтобы на одном уровне проводить поединки через два дня на третий.

- После победного матча с Турцией Украине удалось подняться с четвертого места на первое.
- Хорваты не доиграли матч с Косово, поэтому рано нас записывать в лидеры. А вообще у нас одна из самых сложных отборочных групп. У нас много сильных команд, и все они хотят попасть на чемпионат мира. Мы еще ничего не решили, поэтому готовимся к игре самым серьезным образом.  

Встреча Исландия - Украина пройдет 5 сентября.

Матч

Исландия - Украина

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иско: Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперникаПолузащитник сборной Испании Иско Аларкон дал комментарий после победы над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России.Сборные Хорватии и Косово доиграют свой матч сегодня в ЗагребеКак сообщает пресс-служба УЕФА, сборные Хорватии и Косово доиграют матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, который в субботу был прерван из-за погодных условий.Андрес Иньеста: Было бы ошибкой думать, что Испания уже вышла на чемпионат мираПолузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился впечатлениями от победы над командой Италии в матче квалификации чемпионата мира-2018.Джампьеро Вентура: Сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсемГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура оригинально прокомментировал поражение своей команды от испанцев в квалификации ЧМ-2018.Евгений Коноплянка: Луческу обыграть было приятно. У турков не было никаких шансовПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка дал комментарий после победы над командой Турции в рамках квалификации чемпионата мира (2:0).
Бокс
Пакьяо надеется провести реванш с Хорном на Филиппинах
Теннис
Букмекеры считают, что у Шараповой не возникнет проблем в матче с Севастовой
Футбол
Валерий Оганесян: Как я мог украсть 20 млн рублей сам у себя?
Футбол
Георгий Тигиев: Игроки «Спартака» не дают себе поблажек, не сачкуют
все новости
Исландия
Исландиякалендарьстатистика
Украина
Украинакалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости