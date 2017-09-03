Андрей Ярмоленко: Сборная Украины еще ничего не решила

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Турцией (2:0) и поделися ожиданиями от выездной встречи с Исландией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- В матче с Турцией у сборной Украины получалось многое?

- Думаю, все должны остаться довольны. Мы победили и показали при этом хороший футбол.

- Что нужно для того, чтобы эти эмоции, задор, отдача были и в ближайшем поединке с Исландией?

- Мы разберем прошедшую игру, наставники укажут нам на ошибки, без которых не обходится не один матч, и на основе этого будем готовиться к игре в Исландии, где сборной Украины также нужна победа, если мы хотим достичь максимального результата в группе. Сейчас разгар сезона, сил достаточно, чтобы на одном уровне проводить поединки через два дня на третий.

- После победного матча с Турцией Украине удалось подняться с четвертого места на первое.

- Хорваты не доиграли матч с Косово, поэтому рано нас записывать в лидеры. А вообще у нас одна из самых сложных отборочных групп. У нас много сильных команд, и все они хотят попасть на чемпионат мира. Мы еще ничего не решили, поэтому готовимся к игре самым серьезным образом.

Встреча Исландия - Украина пройдет 5 сентября.