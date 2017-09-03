Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры общего зачета. Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии-2017.
Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, уверенно лидировал на протяжении всей гонки.
Вторым в гонке стал его партнер по команде Валттери Боттас, третьим - пилот «Феррари», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Эта победа позволила Хэмилтону впервые в сезоне возглавить общий зачет пилотов. Он опережает Феттеля на три очка.
Россиянин Даниил Квят на болиде «Торо Россо» занял на трассе в Монце 12-е место, не сумев попасть в очковую зону.
Гран-при Италии
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,471
3. Себастьян Феттель («Феррари») +36,317
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +40,335
5. Кими Райкконен («Феррари») +60,082
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +71,528
7. Ланс Стролл («Уильямс») +74,156
8. Фелипе Масса («Уильямс») +74,834
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +75,276
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1 круг
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
17. Фернандо Алонсо («Макларен») +3 круга
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +4 круга
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Джолион Палмер («Рено»)
LAP 53/53: END OF RACE 🏁— Formula 1 (@F1) 3 сентября 2017 г.
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