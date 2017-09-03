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Хэмилтон выиграл Гран-при Италии и вышел в лидеры общего зачета. Квят - 12-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Италии-2017.

Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, уверенно лидировал на протяжении всей гонки.

Вторым в гонке стал его партнер по команде Валттери Боттас, третьим - пилот «Феррари», четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Эта победа позволила Хэмилтону впервые в сезоне возглавить общий зачет пилотов. Он опережает Феттеля на три очка.

Россиянин Даниил Квят на болиде «Торо Россо» занял на трассе в Монце 12-е место, не сумев попасть в очковую зону.

Гран-при Италии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,471

3. Себастьян Феттель («Феррари») +36,317

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +40,335

5. Кими Райкконен («Феррари») +60,082

6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +71,528

7. Ланс Стролл («Уильямс») +74,156

8. Фелипе Масса («Уильямс») +74,834

9. Серхио Перес («Форс-Индия») +75,276

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1 круг

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

17. Фернандо Алонсо («Макларен») +3 круга

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +4 круга

Сходы

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Джолион Палмер («Рено»)

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