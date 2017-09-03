«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс»
«Металлург» дома взял верх над «Барысом» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2.
У хозяев льда отличились Мэтт Эллисон и Оскар Осала, у гостей - Найджел Доус (дважды).
В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты уральской команды: победный бросок совершил Сергей Мозякин.
Магнитогорцы одержали третью победу в шести матчах, казахстанский клуб в пяти играх потерпел второе поражение.
5 сентября «Металлург» примет «Адмирал», а «Барыс» в тот же день сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Металлург Мг - Барыс - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Эллисон (Денисов, Дронов), 16:00 (1:0). Осала (Филиппи, Шаус), 27:36 (2:0). Доус (Вей, Диц), 33:42 (2:1). Доус (Даллмэн, Диц), 57:50 (2:2).
Победный буллит:
Мозякин - 3:2.
Место и дата
03 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция