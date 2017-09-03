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«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Металлург» дома взял верх над «Барысом» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2.

У хозяев льда отличились Мэтт Эллисон и Оскар Осала, у гостей - Найджел Доус (дважды).

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты уральской команды: победный бросок совершил Сергей Мозякин.

Магнитогорцы одержали третью победу в шести матчах, казахстанский клуб в пяти играх потерпел второе поражение.

5 сентября «Металлург» примет «Адмирал», а «Барыс» в тот же день сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».

Матч

Металлург Мг - Барыс - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Эллисон (Денисов, Дронов), 16:00 (1:0). Осала (Филиппи, Шаус), 27:36 (2:0). Доус (Вей, Диц), 33:42 (2:1). Доус (Даллмэн, Диц), 57:50 (2:2).

Победный буллит:

Мозякин - 3:2.

Место и дата

03 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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