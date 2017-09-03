«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс»

«Металлург» дома взял верх над «Барысом» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2.



У хозяев льда отличились Мэтт Эллисон и Оскар Осала, у гостей - Найджел Доус (дважды).

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты уральской команды: победный бросок совершил Сергей Мозякин.



Магнитогорцы одержали третью победу в шести матчах, казахстанский клуб в пяти играх потерпел второе поражение.

5 сентября «Металлург» примет «Адмирал», а «Барыс» в тот же день сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».