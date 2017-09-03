Россия - «Динамо»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная России и московское «Динамо» определились со стартовыми составами на контрольный матч.
Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.
Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
«Динамо»: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.
Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.
Игра на «Арене Химки» начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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