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Рене Фазель: Заполнение арен на Играх в Пхенчхане является вызовом для нас

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что возрастающий интерес к хоккею в Южной Корее обеспечит достойную посещаемость матчей олимпийского турнира в Пхенчхане.

«Заполнение арен является вызовом для нас, но оргкомитет продолжает работу над этим, и надеюсь, у них получится, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Конечно, легче было бы продавать билеты на турнир, в котором участвуют все сильнейшие команды. Но я все-таки надеюсь, что возрастающий интерес к виду спорта в Южной Корее, участие их сборной в турнире поспособствует росту продаж.

Уверенно об этом говорить нельзя, но, надеюсь, нам удастся решить проблему, если не перед турниром, то уже непосредственно во время него».

Напомним, мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Ранее НХЛ объявила, что впервые с 1994 года не отпустит своих игроков на Олимпиаду.

Добавим, что Южная Корея сыграет в группе A с Канадой, Чехией и Швейцарией.

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